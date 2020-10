Emilia Clark celebró cumpleaños 34 de forma extrema, saltó en paracaídas

A sus 34 años, la actriz Emilia Clark goza de fama y fortuna, no sólo por su personaje de Daenerys Targaryen en “Game Of Thrones” sino por la versatilidad que tiene a la hora de interpretar un papel.

Ella puede interpretar a Sarah Connor en Terminator Génesis (2015), o Louisa Clark en Me Before You (2016) y también a Qi’Ra en Han Solo: una historia de Star Wars (2018), así que talento le sobra a esta actriz inglesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @ emilia_clarke el 12 de Sep de 2019 a las 1:51 PDT

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

¿Por qué Emilia Clark celebró cumpleaños 34 de forma extrema?

Es por esto que quiso celebrar su cumpleaños 34 de una forma extrema, entre todas las opciones, encontró una que le pareció ideal y que iba acorde a su personalidad: Saltar en Paracaídas.

Clarke publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram para develar que celebró su 34 cumpleaños saltando en paracaídas.

Las cejas más aplaudidas de la TV

Por cierto, las cejas de Emilia Clark siempre han sido motivo de halago para ella y eso lo sabe, pero este evento superó con creces los aplausos que se gana sobre su imagen.

“¿Qué podría compararse al profundo terror existencial de otro cumpleaños? Pues saltar de un maldito avión”, dice en el posteo Emilia Clark.

Una expresión a lo Daenerys Targaryen

Con el hashtag ‘¿quién dice que no puedes volar dragones?, Emilia Clarke experimentó por primera vez en su vida volar como si montara un dragón en la serie.

La expresión de la actriz en la fotografía es similar a la que hacía cuando mostraba su euforia con el personaje de Daenerys Targaryen.