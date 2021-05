¿Emily Blunt será parte del elenco de la película ‘Los 4 Fantásticos’?

La nueva versión del filme de “Los 4 Fantásticos” está en marcha, algunos rumores han surgido en torno al elenco que se compondrá para la filmación y destaca una posible participación de Emily Blunt.

Así es, los rumores en Internet se dispararon luego de una posible participación de EMily Blunt en la película de “Los 4 Fantásticos”, algo que colocaría en la mira de muchos de sus fans el filme.

Ante la ola de rumores, la misma Emily Blunt ya habló al respecto del tema y respondió con toda sinceridad acerca de su posible participación en el mundo Marvel.

“Me encanta Iron Man y cuando me ofrecieron Black Widow (Viuda Negra) estaba obsesionada con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr., habría sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No me gustan. Realmente no me gustan”, indicó Blunt.