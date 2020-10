Emily in Paris: todo lo que tienes que saber de la nueva serie de Netflix

Emily in Paris es una de las nuevas series de Netflix de las que todos están hablando. Es una de las series de romance más esperadas del otoño. Si aún no la has visto, te vamos a contar todo lo que tienes que saber:

Emily in Paris una comedia romántica para los amantes de la moda.

Lilly Collins es la protagonista.

Fue creada por Darren Star, escritor mejor conocido por éxitos como Sex and the City y Younger.

La primera temporada consiste en 10 episodios de 30 minutos cada uno. Es una serie ideal para un maratón de fin de semana.

La vida de ensueño de Emily in Paris

La historia trata sobre la vida de Emily, una joven que vive en Chicago y trabaja como ejecutiva de marketing. Después de una fusión de su empresa con una marca de lujo, Emily recibe la oportunidad de cambiar de ciudad para un trabajo de estrategia de redes sociales desde Paris.

La joven se mudará a la “Ciudad Luz”, en donde vive fabulosas aventuras y alocados romances. “¡Oh, dios mío!, me siento como Nicole Kidman en Moulin Rouge, exclama Emily al mirar la ciudad desde su nuevo apartamento en Paris.

La joven llega a la Ciudad Luz con el firme propósito de comerse al mundo, pero no todo sale como ella lo planeaba. Su forma de pensar americana choca la europea. Además de que Emily tendrá que compaginar su trabajo, con su vida social y uno que otro romance.

En el reparto acompañan a Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Bruno Gouery, Kate Walsh, William Abadie y Arnaud Viard.

¿Y acerca de la inevitable comparación de la serie con Sex and the City, su autor aclara: ”Emily in París es sobre el viaje de autodescubrimiento de una joven ambiciosa que trata de encontrar su lugar en el mundo, mientras que Sex and the City trataba sobre mujeres que se expresaban con franqueza, sin verse limitadas por los hombres. Esta serie trata acerca de vivir en un país extranjero y encontrarte a ti mismo; experimentar diferentes culturas. Es un intercambio cultural y la otra serie no lo era”, dijo Darren Star.