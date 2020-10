Emily Ratajkowski anuncia embarazo y presume su cuerpo, ¡luce hermosa!

La modelo Emily Ratajkowski anunció que está embarazada a través de la revista Vogue, donde protagoniza un especial sobre la maternidad.

Emily Ratajkowski sigue luciendo hermosa y como mujer embarazada protagoniza un reflexivo trabajo donde revela por qué no desea dar a conocer el género de su bebé.

La modelo comenta que cuando a su esposo, Sebastian Bear-McClard, y a ella le preguntan el género de su bebé nos gusta responder que no sabremos el género hasta que nuestro hijo tenga 18 años y que nos lo hará saber entonces .

En un texto escrito para Vogue , Ratajkowski reflexiona sobre las expectativas de tener un niño o una niña, y los asuntos psicológicos con los que los padres lidian ante la crianza de sus descendientes. Asimismo, un video de Lena Dunham, narrado por la misma modelo, muestra las primera imágenes del embarazo.

Surprise: @emrata is our digital cover star–and she has some big news to share! Read her own words on the magic and mystery of pregnancy. https://t.co/cEwJyBnAew pic.twitter.com/XAqknaBbhh

— Vogue Magazine (@voguemagazine) October 26, 2020