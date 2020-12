Eminem lanza “Music to be Murdered By – Side B”

El rapero estadounidense, Eminem, lanzó sorpresivamente una edición de lujo de su último álbum a la que tituló “Music to be Murdered By – Side B”.

El nuevo álbum es una edición elaborada a partir del último álbum de Eminem estrenado en enero de 2020 con el nombre de “Music to Be Murdered By”.

La nueva edición agrega 16 canciones a la primera edición del álbum y además se estrenó al mismo tiempo que el videoclip de “GNAT”, uno de los nuevos temas.

Uncle Alfred heard you screaming for more… enjoy Side B. https://t.co/Ebt0AqnCk2 pic.twitter.com/xCu4nueIvP — Marshall Mathers (@Eminem) December 18, 2020

Con las canciones añadidas, el disco original se transforma en una pieza de 36 tracks.

Los comentarios de los aficionados a favor del disco no se han hecho esperar en plataformas como Twitter, donde diversos fans de Eminem comparten sus comentarios sobre la nueva producción.

Igualmente, en la tienda oficial de Eminem, el rapero está vendiendo ediciones limitadas del nuevo disco en formato de vinil con coberturas de color rojo.

eminem? eminem le encanta sacar álbumes sorpresa a media noche Y NO ME QUEJO, BENDITO SEAS REY pic.twitter.com/2FDjQT0Ytq — brendɑ. 🎄🇨🇴 | ZAYN IS COMING (@taylorsicarus) December 18, 2020

A escuchar el nuevo álbum de Eminem se ha dicho. pic.twitter.com/XB9wdP9w3n — ᴀʙʏ/ (@CluelessSunder) December 18, 2020

El nuevo álbum tiene colaboraciones con otros artistas como Dr. Dre, Ty Dolla Sign y Sly Pyper.

La recién estrenada producción está disponible en plataformas como Spotify, Pandora, iTunes, YouTube Music y Amazon Music.