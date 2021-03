Emma Coronel estaría en peligro por ser testigo contra el Cártel de Sinaloa

Tras 10 días de haber sido encarcelada, la vida de Emma Coronel estaría en peligro, según informaron sus abogados.

Y es que se filtró que la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se habría entregado a las autoridades estadounidenses para cooperar en la investigación contra el Cártel de Sinaloa. De ser cierta esta versión; la vida de la mujer estaría en peligro, según sus abogados.

Agentes del FBI habrían dado esta información a la prensa y esto según Mariel Colón y Jeffrey Lichtman, abogados de Emma Coronel fue una irresponsabilidad que pone en peligro a su cliente.

“No es un secreto lo que le puede pasar a una persona si otros piensan, solamente piensan, o se imaginan, que esa persona está cooperando con las autoridades; no es un secreto lo que les pueda pasar. Obviamente pueden terminar muertos, y no solamente el cooperante sino también miembros de su familia”, comentó la abogada en entrevista con NTN24.

“Esto ha sido etiquetado por el gobierno federal lo que quiere decir que en los ojos del público es verdad, y eso la pone en peligro inmediato”, dijo por su parte Lichtman.

“Hay una investigación en curso ahora mismo; el gobierno me ha reconocido que lo que se hizo, fue obviamente su responsabilidad y fue obviamente muy equivocado… En mi opinión quien hizo esto debe ir a la cárcel y ser despedido”, comentó el abogado.

Argumentan malos tratos contra Emma Coronel

Además pidieron a las autoridades que liberen a Emma Coronel, pues está siendo maltratada durante el encierro.

“Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita, ella pide que le den otra cobija, no se la quieren dar, no le quieren dar chamarra no le quieren dar abrigo, nada para que ella pueda sentirse más caliente, no le permiten bañarse diariamente, de hecho esta semana pasada pasó cuatro días seguidos sin poderse bañar”.

Y es que además argumentan que en la celda donde se encuentra siempre tiene la luz encendida y tiene un trato muy malo; además que le han impedido tener comunicación con sus hijas desde que entró a la prisión.