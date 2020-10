Emma Roberts invita a votar y a que te disfraces en Halloween

La actriz Emma Roberts alzó la voz a través de sus redes sociales e invita a votar y a que te disfraces en Halloween.

La estrella de proyectos como Scream Queens y American Horror Story, le pidió a sus seguidores que, a unas semanas de las elecciones en Estados Unidos, acudan a votar.

Hola, necesito pedirles algo y no es un favor, sino tu responsabilidad civil. Estamos a unas semanas de las elecciones y cada voto cuenta”, inicia el mensaje que subió a Instagram.

Para alentar al voto, la actriz pidió que al menos 500 personas se registren en el enlace https://www.headcount.org/emmaroberts/ y, de llegar a la meta, prometió darles a sus seguidores material nunca antes visto de su audición para Unfabulous.

Mira aquí la invitación que hizo a sus seguidores en Instagram. Además, en otro video (que te mostramos más abajo) les pidió a todos que se disfracen para Halloween.

Desde la cuenta de NetflixFilm en Twitter, la actriz le pidió a todos sus seguidores que se disfracen en Halloween y que estén listos para esta celebración.

Estoy aquí para crear conciencia sobre algo muy importante que enfrentaremos en octubre y no hay más excusas para evitar lo que sabes que es lo correcto. Sinceramente no hay ninguna razón en la que pueda pensar para que no te disfraces este Halloween.