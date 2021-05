Emma Watson rompe el silencio en redes para hablar sobre supuesto compromiso

Luego de casi un año de permanecer inactiva en las redes sociales, la actriz Emma Watson decidió romper el silencio para hablar sobre los rumores de su supuesto compromiso.

Fue en febrero de este año, que aseguraron que Emma se había retirado de la actuación para poder formar una familia con su novio Leo Robinton, con quien se había comprometido.

Sin embargo, unos días después, su representante desmitió que la actriz de Harry Potter dejaría de actuar y ahora, meses después, fue la misma Emma quien decidió poner las cartas sobre la mesa.

Asimismo, la actriz de 31 años y protagonista de La Bella y la Bestia, prometió que será ella misma quien actualice a sus fans sobre lo que ocurra en su vida: “Si tengo noticias… las compartiré con ustedes, lo prometo”, dijo.

Watson también explicó que los fans no deben preocuparse si ella permanece inactiva en las redes o “callada”, pues seguimos en una pandemia.

A pesar de haber hablado en Twitter, Watson pemanece en “silencio” en Instagram, donde no ha hecho publicaciones desde junio del año pasado.

Aquí te dejamos uno de los tuits con los que Emma Watson rompió el silencio en redes sociales para hablar sobre los rumores de su compromiso o de por qué su carrera está “inactiva”.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.