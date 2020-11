Empleada renunció por megafono de tienda y se hace viral

Una empleada renunció por medio del megáfono de la tienda donde laboraba, sorprendiendo a todo el mundo con su inesperada declaración.

A algunas personas su trabajo les llega a parecer un suplicio y no ven la hora de alejarse de él, incluso deciden renunciar de forma espectacular. Tal fue el caso de Shana Ragland, una trabajadora de Walmart quien decidió renunciar a lo grande.

La empleada renunció y en un post publicado en Twitter, se puede ver un video donde arremete contra la empresa y hace denuncias contra sus compañeros, acusándolos de racistas y acosadores.

“Finalmente renuncié a mi trabajo tóxico que me estaba haciendo completamente miserable desde un año y siete meses”.

La trabajadora tomó el megáfono del sonido local de la tienda ubicada en Texas y en lugar de hacer un anuncio de alguna oferta o vocear a alguno de sus compañeros, Shana arremetió contra todos de forma increíble.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

— shana (@shanablackwelll) October 31, 2020