En 70% se redujo población de tiburones y rayas

Un estudio publicado en la revista Nature señala que la población de tiburones oceánicos y rayas se redujo en más del 70% durante casi 50 años.

Los últimos 50 años han sido bastante devastadores para las poblaciones mundiales de tiburones , dijo Nathan Pacoureau, biólogo de la Universidad Simon Fraser en Canadá y coautor del estudio.

24 de las 31 especies de tiburones y rayas están amenazadas de extinción, mientras que los tiburones oceánicos de punta blanca, los tiburones martillo festoneados y los grandes tiburones martillo se encuentran ya en peligro de extinción.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Para explicar la reducción en la población de tiburones, los expertos señalan que estos animales son capturados por una industria de pesca internacional que se ha duplicado en medio siglo.

(…) se reproducen más como mamíferos, y eso los hace especialmente vulnerables , aseguró Pacoureau para indicar que su velocidad de reproducción es muy lenta para compensar el ritmo de la pesca industrial. Sus poblaciones no pueden reponerse tan rápidamente como muchos otros tipos de peces .

En las actividades de pesca de otras especies terminan por colarse tiburones, debido a la gran sensibilidad de estos animales para detectar cambios en el agua del mar a grandes distancias, lo que los lleva a pescar primero el anzuelo.

Se tira un hilo de pescar en el océano abierto, y a menudo son los tiburones los que están allí primero, sean o no el objetivo principal , comentó a The Associated Press el biólogo marino Stuart Sandin.