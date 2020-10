En búsqueda de legitimidad: estados sin reconocimiento internacional

En el mundo existen estados los cuales tienen su propio territorio, población y gobierno. Sin embarg0, cuentan con poco reconocimiento de otros estados.

Y es que un estado no reconocido es un territorio que no tiene una soberanía internacional, pese a ser organizado bajo un organismo –al menos– parcialmente autónomo. Es una nación que para sus residentes es real. Sin embargo, no es reconocida internacionalmente.

La Noticia recoge en este listado tres de las decenas de estados no reconocidos internacionalmente:

Uiguristán – Uigaristán ha sido enarbolado durante décadas por el movimiento de independencia de Turkestán Oriental o de Xinjiang por la falta de un gobierno o un gobierno en el exilio como el Tíbet. El pueblo de Turkestán Oriental está en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, una subdivisión poco poblada en China. Los residentes de la nación la han visto como una que se encuentra ocupada de facto por el ejecito comunista chino desde 1949. Es un pueblo étnicamente turco donde predomina el islam.

Pese a que estos tres países tienen un fuerte sentido nacional, así como han proclamado su independencia, no han recibido el respaldo de naciones alternas. No obstante, continúan en pie a pesar de los retos. Y aspiran a ser lo que siempre han deseado: un estado reconocido internacionalmente.