En discurso de Ivanka Trump se escucharon sonidos por protesta

Durante el discurso de la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, en el cierre de la Convención Nacional Republicana, se escuchó el sonido de sirenas policiales y cornetas por las protestas ocurridas fuera de la Casa Blanca en contra del presidente de Estados Unidos.

Usuarios de Twitter reportaron el 27 de agosto protestas en la Calle 15th de Washington DC mientras se desarrollaba la Convención Nacional Republicana, donde el presidente Trump aceptó su nominación como candidato presidencial de ese partido.

Protest Outside WH during the last night of the RNC at

Las ovaciones en apoyo a Trump y la consigna “4 años más” que decían los asistentes en la convención se matizaron durante el discurso de Ivanka Trump con sirenas que no dejaron de sonar.

El discurso de Ivanka Trump estuvo enfocado en destacar la atención del presidente al COVID-19 , el apoyo a grupos afroamericanos y la lucha contra el terrorismo. “Washington no ha cambiado a Donald Trump, Donald Trump ha cambiado a Washington”, subrayó Ivanka Trump.

Ivanka Trump se ha convertido en un personaje clave de apoyo al presidente en el ámbito mediático. “Hace cuatro años dije que iba a luchar al lado de mi padre y cuatro años después aquí estoy”, expresó la hija del presidente en su discurso.

“Por primera vez en mucho tiempo, tenemos un presidente que ha denunciado la hipocresía de Washington y lo odian por ello. Papá, la gente te ataca por ser poco convencional, pero te amo por ser real y te respeto por ser efectivo”, declaró Ivanka Trump.

.@mrbrownsir and I are covering the protests happening outside the White House tonight.

Right now a speaker is talking about justice for Black trans women pic.twitter.com/wzvqHQkkhU

— Rebecca Morin (@RebeccaMorin_) August 28, 2020