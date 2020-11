En esta ciudad de Alaska no volverá a brillar el sol hasta el 2021

El sol brilla por última vez en el año 2020 en esta ciudad de Alaska. Se trata de la ciudad de

Utqiagvik. En este sitio de Alaska todo será oscuridad hasta el año 2021.

El sol se puso a la 1:30 pm del miércoles (hora local) en esta ciudad que se encuentra más al norte de Estados Unidos. Y no volverá a brillar hasta dentro de 66 días.

annnnd it's gone. The sun has set in Utqiaġvik. It will rise again at 1:17 p.m. on January 22, 2021. Good night. @AlaskaWx pic.twitter.com/V7tH8bgpKt

— Brian Brettschneider (@Climatologist49) November 18, 2020