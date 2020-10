En horas, Delta se convierte en huracán en su camino a México

A tan solo horas de convertirse en tormenta ahora es un huracán categoría dos.

El huracán Delta se intensificó rápidamente con vientos de 160 kilómetros por hora, de acuerdo con lo que indicó este martes en la mañana el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la cadena noticiosa CNN.

“Aunque todavía existe una incertidumbre significativa con respecto a la intensidad de Delta cuando se acerque a la costa norte del Golfo, es cada vez más probable que el sistema represente una amenaza importante de vientos y marejadas ciclónicas en una parte de esa área”, mencionó.

8 AM EDT Tuesday Update: Hurricane #Delta continues to rapidly strengthen and now has maximum winds of 110 mph. Additional strengthening is expected and it is forecast to be a major hurricane when it moves over the Yucatan Peninsula. Latest information at: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/Xzcgj5bNtd

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2020