En medio de guerra económica y política, descubren cuenta bancaria de Trump en China

Pese a la guerra económica y política, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, tiene una cuenta de banco en China al igual que una oficina y donaciones a corporaciones que han emprendido proyectos en el país, según una investigación sobre sus registros fiscales de The New York Times.

El presidente no registró la cuenta bancaria en sus registros fiscales porque no se encontraba bajo su nombre, sino el de una corporación. El presidente tiene una cuenta en Irlanda y en Gran Bretaña manejadas por las compañías que tenían a su cargo los parques de golf en ambas naciones.

La cuenta de banco no se detectó hasta la investigación del periódico estadounidense porque se encontraba amenjada, precisamente, por el Manejo Internacional de Hoteles de Trump. Hasta ahora solo se conoce que desde la cuenta se pagaron cerca de $188,561 en impuestos de 2013 a 2015.

Trump paid $188,561 in taxes in China and $750 in taxes in the U.S. https://t.co/C8B5F3nbOC

— Julián Castro (@JulianCastro) October 21, 2020