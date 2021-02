En vidrio roto dibujan rostro de Kamala Harris como homenaje

Un homenaje copatrocinado por el Museo Nacional de Historia de la Mujer se inauguró en honor a Kamala Harris el 4 de febrero en el Lincoln Memorial de Washington, D.C.

El homenaje es un retrato de 1.8 metros de alto y ancho donde el rostro de Kamala Harris aparece dibujado en una vitrina de cristal roto. La obra pesa 159 kilogramos.

La metáfora de la obra alude a la ruptura de esquemas que la demócrata protagoniza al haberse convertido en la primera vicepresidenta del país y la primera persona de color en asumir dicho cargo.

Today the @womenshistory Museum unveiled an incredible portrait of @vp @KamalaHarris made out of shattered glass. Entitled #GlassCeilingBreaker, it’s on display at the Lincoln Memorial until Feb 6. pic.twitter.com/O40spE757o

