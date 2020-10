¡EN VIVO! Trasladan a Trump al hospital tras positivo a COVID-19

El presidente Donald Trump dio positivo a una prueba de COVID-19 en la madrugada del 02 de octubre. Desde ese momento, la manifestación de los síntomas generados por el virus han comenzado en el mandatario. En este minuto a minuto La Noticia estará reportando los últimos avances sobre el estado de salud de Trump:

18:42 hrs. | El mandatario norcoreano Kim Jong Un envió un mensaje al presidente Trump y la Primera Dama deseando su recuperación tan pronto como sea posible .

. @realDonaldTrump as he arrives at Walter Reed Medical Center after testing positive for the Coronavirus. Behind POTUS is White House Chief of Staff Mark Meadows. pic.twitter.com/nzwx4CrEEU

18:41 hrs. | Trump llega al Walter Reed National Military Medical Center para recibir atención médica por COVID-19 .

18:31 hrs. | El presidente emite palabras en Twitter a través de un video: Quiero agradecer a todos por el tremendo apoyo. Voy a Walter Reed Hospital . Pienso que me está yendo bien, pero nos vamos a asegurar de que las cosas funcionan. La Primera Dama está muy bien. Así que les agradezco mucho, lo aprecio. Nunca lo olvidaremos, gracias , expresó Trump en el mensaje.

17:25 hrs. | CNN reportó que un helicóptero aterrizó a los jardines de la Casa Blanca para trasladar al mandatario al Walter Reed National Military Medical Center donde estará siendo tratado tras presentar síntomas como fiebre en la mañana del 02 de octubre.

14:46 hrs. | Las declaraciones de AMLO tras el anuncio de Donald Trump sobre su positivo en coronavirus

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020