¡En vivo! Último debate presidencial para las elecciones en Estados Unidos 2020

Los candidatos presidenciales Donald Trump y Joseph Biden se encaran por última vez en un debate, a menos de quince días de las elecciones del 3 de noviembre. La Noticia te trae las últimas actualizaciones:

09:48 p.m. || Obamacare no es bueno (…) Lo que nos gustaría es acabar con él (…) Y traer un hermosa atención médica , declara Trump asegurando que reemplazará el Obamacare por una mejor propuesta.

Biden indica que su plan respecto a la atención médica incluye la reducción de precios en medicinas y responde a la pregunta de si quiere volver socialista la medicina. Es ridículo (…) Queremos proveer atención médica asequible para las personas, eso es lo que vamos a hacer , declara Biden.

09:42 p.m. || Ahora los candidatos contestan preguntas sobre Corea del Norte y el desarrollo de arsenal nuclear en ese país por parte del líder norcoreano Kim Jong-un. Tengo buenas relaciones (…) No hay guerra (…) Él (Kim Jong-un) no va a hacer eso , responde Trump. Vamos a asegurarnos de controlarlos y asegurarnos de que no nos puedan hacer daño (…) (Kim Jong-un) Es un rufián , dice Biden.

09:39 p.m. || La moderadora dirige el debate hacia el tema de China.

09:36 p.m. || Mi hijo no ha hecho dinero en los términos que se están hablando , habla Biden sobre la polémica en torno a su hijo Hunter Biden, acusado de valerse de la posición de su padre en el gobierno de Barack Obama para establecer negocios en Ucrania.

09:32 p.m. || Biden le cuestiona a Trump que no hace públicos sus registros de impuestos. Los voy a revelar, tan pronto como pueda (…) Prepagué mis impuestos, millones y millones de dólares , responde Trump. Usted no está pagando impuestos o está pagando muy poco , le dice Biden a Trump.

09:27 p.m. || El debate evoluciona al tema del envío de mensajes intimidantes a electores por parte de Irán y Rusia.

09:25 p.m. || El primer segmento estaba planificado para quince minutos, pero se ha retrasado más de diez minutos. Se mantiene el debate sobre la pandemia.

09:21 p.m. || Tenemos que ser capaces de rastrear , Biden responde sobre la reapertura del país asegurando que es necesario contar con condiciones y medidas sanitarias para hacerlo.

09:20 p.m. || Quiero abrir las escuelas, tenemos que abrir el país (…) Hay un país masivo con una economía masiva, personas están perdiendo su trabajo, se suicidan (…) Tenemos que abrir el país, lo he dicho antes, la cura no puede ser peor que la enfermedad , sostiene Trump.

09:16 p.m. || No es mi culpa que eso (el coronavirus) llegó aquí, es culpa de China , dice Trump.

09:14 p.m. || Los candidatos responden a pregunta sobre la confianza en la vacuna.

09:07 p.m. || ¿Cómo dirigirá el país en la próxima fase de la pandemia de coronavirus? Hay un pico (…) Tenemos una vacuna que está por llegar, está lista, será anunciada en semanas y será entregada , dice Trump. Exhortamos a todos a usar mascarilla (…). Me aseguraré de que nos movamos en una dirección en la realización rápida de pruebas , responde Biden.

09:06 p.m. || La moderadora del debate, Kristen Welker, inicia con la primera pregunta sobre la lucha contra el COVID-19 . Trump contesta.

09:04 p.m. || Los candidatos ingresan al escenario para el debate. El público aplaude.

08:57 p.m. || La moderadora del debate, Kristen Welker, de NBC News agradece a los presentes por estar en el debate y hace su entrada al podio.

08:55 p.m. || La cámara enfoca a Melania Trump, quien viste vestido negro y mascarilla negra en el lugar. La Primera Dama padeció de COVID-19 , así como el presidente Trump.

08:52 p.m. || Robert Fisher, presidente de la Universidad Belmont (Tennessee), donde se desarrolla el debate, agradece a la Comisión de Debates Presidenciales y demás organismos que hicieron posible la realización del debate en el lugar.

08:50 p.m. || Kenneth Wollack, co-presidente de la Comisión de Debates Presidenciales, ofrece un breve discurso antes del tercer debate.

08:45 p.m. || Frank Fahrenkopf informa que el público no puede remover su mascarilla, tampoco pueden interrumpir ni hacer ningún tipo de ovación mientras el debate tiene lugar.