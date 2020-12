Encienden Árbol de Navidad del Rockefeller Center

El Árbol de Navidad del Rockefeller Center ya está encendido en Nueva York. El famoso árbol hace gala de sus hermosas luces navideñas como todos los años.

El encendido del árbol fue totalmente diferente en 2020, comparado con el tradicional evento en años anteriores.

Las estaciones de metro y calles de Nueva York lucían con muy pocos transeúntes y, en ocasiones, vacías. El murmullo de la multitud y el calor de la masa que contrarresta el frío clima quedarán en los recuerdos de otros años; en 2020 todo es distinto.

Los protocolos sanitarios ante la pandemia de coronavirus protagonizaron el encendido del Árbol de Navidad del Rockefeller Center.

De hecho, la plaza donde está ubicado el árbol de navidad está cerrada al público. En esta oportunidad, se habilitaron espacios para ver desde ciertas cuadras de Manhattan el encendido del abeto noruego de 23 metros.

Hasta enero, mes en el que se apagará en árbol, los visitantes deberán seguir ciertos protocolos para prevenir los contagios de coronavirus ante una escalada de casos de COVID-19 en el país.

In many ways, Christmas won’t look the same in 2020 — but some of our most cherished traditions aren’t going anywhere.

Thank you to everyone working to make sure we have a safe and merry #ChristmasInRockefellerCenter! pic.twitter.com/r6pKooMYpW

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 3, 2020