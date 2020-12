encuentran-113-violaciones-de-salud-en-apartamentos-en-durham

Después de protestar por las condiciones inseguras, hoy el lunes, 21 de diciembre los inquilinos de los apartamentos Garden Terrace testificaron en la audiencia de violaciones de alojamiento coordinado por el Servicio del Improvimeinto de Vecindarios de Durham (NIS, por sus siglas en inglés).

Hace años, los inquilinos de Garden Terrace dicen que han sometido quejas de mojo, goteras, paredes podridas e infestaciones y que el propietario Jonathan Dayan solo comenzó a dirigirse a las demandas que presentaron los inquilinos después de la demostración que motivó a los oficiales de la Ciudad a inspeccionar las unidades.

Violaciones de salud en los apartamentos Garden Terrace

Oficiales de la ejecución de códigos de la Ciudad inspeccionaron 17 de los 55 apartamentos en el complejo de Garden Terrace y encontraron 113 violaciones hasta ahora.

Los inquilinos intentaron crear un contrato formal con Dayan que asegura de que todos los reparos serán completados para que sus apartamentos sean llevados al mínimo nivel de las normas de alojamiento sin desplazar a ningún inquilino ni por desalojos ni por subidas de renta. A pesar de varias letras mandadas para comunicarse con Dayan, él no ha respondido a la petición de los inquilinos, según Bull City Tenants United, una organización que apoya los inquilinos.

Dayan no asistió a la audiencia el lunes.

El mes pasado, alrededor de una docena de inquilinos se enfrentaron con Dayan en persona sobre las condiciones inseguras. Al día siguiente, los oficiales de código de alojamiento con NIS inspeccionaron a nueve unidades y encontraron 40 violaciones de salud.

“Estamos aquí para afirmar que tenemos el derecho de alojamiento seguro y de precio justo. Hemos pedido que el propietario negocie con nosotros, que compromete que no va a desalojar ni un vecino y que no va a subir la renta en este momento muy difícil para muchos. Sabemos que la ciudad no puede obligar que el propietario haga estos compromisos, pero queremos que los oficiales e inspectores dentro de la ciudad entiendan la importancia de nuestra lucha y nuestra esfuerza”, dijo Fanny Sarmiento, líder del sindicato de inquilinos y madre Hondureña de cuatro.

La audiencia del lunes marcó la primera vez que inquilinos han participado en la audiencia de violaciones de códigos de la NIS en Durham.

Según las ordenanzas de la Ciudad, si Dayan no arregla las violaciones de código existentes antes del 8 de enero, NIS emitirá una orden dándole un límite para hacer todos los reparos, más allá del cual enfrentará multas y posiblemente cargos criminales.

“Hay unidades que todavía no han podido inspeccionar que están en peor condición que los que han visto. Y esperamos que sigen prestando atención porque estamos en una lucha importante para expandir los derechos de los inquilinos, que la Ciudad debe encontrar maneras de apoyar. Lo que ganamos en esta lucha, otros inquilinos van a ver y van a empezar de creer que ellos también pueden luchar para reclamar y expandir sus derecho”, dijo Sarmiento.