Encuentran a niños indígenas descuartizados en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontró los restos de Alan Yahir y Héctor Efraín, dos preadolescentes indígenas de 12 y 14 años – respectivamente – cuyos cuerpos descuartizaron y descubieron mientras los transportaba en la calle a bordo de una caretilla.

A los menores los buscaron sus familiares porque se les observó por última vez el 27 de octubre. Luego emitieron una alerta amber el 9 de octubre. Eran hijos de indígenas mazahuas de San Antonio Pueblo Nuevo, Estado de México. Se dice que desde pequeños vivían en la ciudad donde solían acompañar a sus papás al trabajo como comerciantes ambulantes.

El hombre que transportaba los cuerpos a quien le pagaron drogas no sabían que eran partes de cuerpos humanos a disposición de un juez.

La Fiscalía General que en estos momentos investiga los cuerpos para encontrar si hubo más personas involucrados en el crimen o no. Aún se investiga cómo indujeron a las víctimas a irse con la persona. Incluso, se dice que posiblemente los engañaron para ir agradecer a San Judas Tadeo. No obstante, en la investigación no tan solo se estableció el vínculo de los cuerpo al narcotráfico, sino que los torturaron antes de morir.

fue presentada ante un juez de control, quien determinará su probable participación en los hechos referidos. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 4, 2020

Hasta el momento, se cree que el incidente puede tener vínculos al narcotráfico.

Las autoridades informaron que han acompañado a los familiares de los dos menores durante el esclarecimiento del caso, específicamente, tras encontrar sus cuerpos desmembrados.

No es raro en México

En 2017 durante una gira de 10 días en México la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, resaltó como cárteles de drogas y entidades del crimen organizado reclutan a niños y adolescentes indígenas de manera forzosa. El vínculo del bajo mundo con estos grupos sociales y étnico redunda, en ocasiones, en que simplemente desaparezcan.

En la misma gira la relatora mencióno sentirse “particularmente preocupada” por lo que vivían los indígenas menores de edad en la Isla.