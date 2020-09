Hombre se topa con cerebro envuelto en aluminio en Estados Unidos

Mientras caminaba por la costa del condado de Racine, en Wisconsin, Jimmy Senda, de 47 años, se topó con un paquete de papel aluminio amarrado con una banda de goma. El residente abrió el paquete lentamente cuando descubrió que era un cerebro.

El constructor y artista jamás pensó que mientras caminaba en la playa en búsqueda de pedazos de vidrios encontraría la envoltura arrastrada por las olas hacia la costa, de acuerdo con Coast to Coast.

Video: Package Containing Suspected Brain Found on Beach in Wisconsin https://t.co/VWJQj6p9Tb

— Justine Panzarella (@FirmBrilliance) September 17, 2020