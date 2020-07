Encuentran muerto al alcalde de Seúl pocas horas después de que se reportó su desaparición

Horas después de ser reportado como desaparecido y de que las operaciones policiales lo buscaran, el alcalde de la capital de Corea del Sur, Seúl, fue encontrado muerto. Cerca de 600 policías y bomberos, junto con tres perros de rescate, fueron enviados a buscar al alcalde.

La desaparición

Alcalde Park Won-soon fue reportado como desaparecido por su hija el jueves por la noche. Su hija dijo que había salido de su casa después de decir lo que sonó como últimas palabras, informó el New York Post. Ella no especificó el contenido del mensaje, según un oficial de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. Cuando Park no regresó a casa después de cinco horas, su hija llamó a la policía.

El funcionario gubernamental Kim Ji-hyeong dijo que Park no vino a trabajar el jueves por razones no especificadas y que había cancelado todas sus reuniones del día.

Los equipos de búsqueda anteriores habían explorado el Parque Waryong, donde la policía dice que fue grabado en imágenes de CCTV. Su última señal de teléfono celular fue detectada en el barrio de Seongbuk-gu en Seúl, muy cerca de su residencia oficial.

El cuerpo de Park fue encontrado en las montañas de la ciudad siete horas después de la operación, confirmó la policía de Seúl.

Alcalde Park Won-soon

Park tenía 64 años y había sido alcalde de Seúl desde 2011. Fue reelegido como alcalde en 2014 y nuevamente en 2018. El era el funcionario más poderoso del país después del presidente.

Fue un veterano activista cívico y abogado de derechos humanos y fue visto como un candidato potencial para los liberales para las elecciones presidenciales de 2022. Como abogado, ganó varios casos importantes, incluida la primera condena por acoso sexual de Corea del Sur.