Desde la muerte del Príncipe de la Canción, Jose José, se desataron una serie de situaciones que nunca hubiera imaginado una de las mejores voces en la historia de México, sobre todo, por todo lo que poseía y quién es el heredero.

A raíz del lamentable fallecimiento de José José, se desató una disputa sobre el testamento entre los hermanos Marysol y José Joel Sosa contra el Sarita Sosa, quien vivió los últimos años con su padre de cerca.

En medio de toda esta polémica, resulta que el testamento que había dejado en vida José José estaba extraviado, nadie sabía cuál fue el total de las posesiones que había dejado el cantante y sobre todo, se desconocía quién era el principal heredero.

Una vez que José José falleció, Sarita Sosa se aprovechó de la situación y según ella, el Príncipe había dejado a ella como heredera de todas sus posesiones.

Ante esto, Marysol y José Joel Sosa se dedicaron a buscar por todas las vías el documento y finalmente dieron con él, ahora, intentarán por distintas vías legales hacer válida la última palabra de su padre.

“Él tenía la idea establecida de cómo quería dejarlo todo en orden y él me expresó eso. Sus derechos pasan de acuerdo a su testamento”, expresó el abogado de José José sin dar más detalle del documento póstumo.

José Joel fue el encargado de revelar que ya habían dado con el testamento de su padre y que seguirán el proceso, esto lo reveló en un reconocido programa matutino.

Por su parte, Marysol Sosa expresó que desconocen la fecha exacta de la próxima audiencia que habría en torno a las posesiones de su padre, pero con el testamento en mano, tendrán mayores argumentos para pelear por lo que les pertenece.

“No, no todavía no. Estamos presentes. Pero no tenemos fecha para la nueva audiencia”, dijo la hija de José José.