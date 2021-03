La actriz Yalitza Aparicio es inspiración de cientos de mujeres latinas, luego de ser una de las musas del director Alfonso Cuarón, ahora, comenzará a rodar un nuevo proyecto en breve y que será su segunda participación en el séptimo arte.

Además, Yalitza decidió abrir un canal de YouTube donde se convirtió en influencer y comparte contenido para sus fans, donde explica su vida y el ascenso que ha tenido a lo largo de su vida.

Pero desde que se dio a conocer por el filme “Roma”, Yalitza Aparicio ha tenido diversos cambios en su rostro, los cuales decidió revelar a través de su canal de YouTube en un nuevo video.

Estos cambios en el rostro se deben a una enfermedad de la piel de la que empezó a notar los primeros síntomas mientras concluía su gira promocional en Hollywood.

“Me han dado tanta confianza y me han apoyado tanto que en esta ocasión quiero contarles algo muy privado, que realmente es algo que no todas las personas saben, solo quienes han estado muy allegados a mí”, reveló.

Según Yalitza, ella sufre una condición crónica llamada melasma que se caracteriza por la hiperpigmentación o la aparición de manchas de un color más oscuro de lo habitual en las partes del cuerpo expuestas habitualmente al sol, sobre todo la cara.

En su caso, se debe a una combinación de genética y al cuidado de la piel, que no era el adecuado debido a su pasión por el sol y el bronceado.

En el plano puramente estético, la intérprete reconoce que se frustró e incluso abandonó el primer tratamiento que le prescribieron, pero aconseja no hacer caso de remedios caseros o dichos por amigos y no especialistas.

“Es normal, a quién no le pasaría, es tu rostro. Cuando te ves en el espejo, te dices: ¿Qué me pasó? Yo no estaba así, ¿en qué momento me descuidé?”, explicó.