Enfermera de Durham gana $ 1 millón en lotería

Una enfermera que trabajaba en primera línea de atención a pacientes se llevó la sorpresa de su vida cuando ganó $1 millón en la lotería de Carolina del Norte.

Terri Watkins de Durham dijo que no podía creer lo que oía.

“Pensé que era una estafa. ¡Estaba un poco molesta en realidad!” ella recordó riendo. “Pensé que no era real, que no podía ser real. Todavía es algo en lo que realmente no creo, todavía estoy en shock aquí”.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Su participación fue elegida entre más de 513,000 participaciones en el sorteo final de segunda oportunidad de Supreme Riches de $300,000,000.

Los ganadores de los sorteos de segunda oportunidad reciben una llamada telefónica o un correo electrónico notificándoles que ganaron.

“Soy enfermera y trabajo en la unidad COVID en un centro de atención a largo plazo”, dijo Watkins a la Lotería de Educación de Carolina del Norte. “Con solo ver algunas de las cosas que tuve que ver, estoy muy agradecido. Había estado orando por algo que me ayudara con esta situación. Realmente es algo grandioso. Estoy muy bendecida”.

Watkins reclamó su premio el jueves en la sede de la lotería en Raleigh.

Tenía la opción de recibir el premio de $1 millón como una anualidad de 20 pagos de $50,000 al año o una suma global de $600,000. Ella eligió la suma global y se llevó a casa $424,500 después de las retenciones de impuestos estatales y federales requeridas.

“Me lo tomaré con calma y averiguaré qué voy a hacer”, dijo Watkins. “Me encantaría una casa nueva, pero tengo que tomarme un tiempo y ponerla en el lugar correcto”.