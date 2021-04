Un polémico video que circula en redes sociales muestra a una enfermera en Brasil diciendo que usa hasta 10 veces la misma aguja para aplicar la vacuna contra el coronavirus.

Las imágenes muestran a una enfermera aplicando la vacuna contra el COVID-19 a un anciano mientras que de fondo una personas le dice que la aguja está mal.

“Esta aguja hace diez agujeros, ¿entiendes?”, dice la enfermera mientras introduce la aguja en un frasco. “¿Por qué?”, pregunta el anciano al que está vacunando. “Es la norma aquí, no podemos estar cambiando de aguja”, sentencia.

La veracidad de la grabación fue confirmada por la alcaldía de Altamira al portal UOL.

Por su parte, las autoridades del municipio de Pará, al norte de Brasil, negaron rotundamente que el personal médico utilice la misma aguja para vacunar a varias personas.

Por su parte, la enfermera, cuyo nombre no fue revelado, aseguró que se sintió “acorralada por las preguntas” que le hicieron. Y que por error, “pasó información de que no procedió y que no hizo nada”. Definió todo como un “un fallo en la comunicación”.

La enfermera fue separada

La secretaría de Salud Pública de Brasil dijo que la enfermera fue separada de su labor mientras se lleva a cabo la investigación y que “todos los materiales utilizados en la aplicación de las dosis de las vacunas son descartados después de su uso”.