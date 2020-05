Enfermera latina de Carolina del Norte ayuda en Nueva York a pacientes de COVID-19

El deseo de ayudar a los demás motivó a Rachel Davilla a estudiar enfermería, y ahora ese mismo anhelo de servir la llevará a principios de mayo , a mudarse de Carolina del Norte hacia el epicentro mundial del contagio del nuevo coronavirus ( COVID-19 ): Nueva York.

Esta enfermera latina, hija de padres puertorriqueños, recibió su título de enfermería del Jefferson College of Health Sciences en Roanoke, Virginia. Después, realizó en línea una Maestría en Enfermería con Purdue University, mientras trabajaba en una clínica del área de Charlotte, haciendo pruebas del COVID-19 a sus pacientes.

Pese a que la necesidad de atención de salud en Carolina del Norte es grande, lo que sucede en Nueva York está a una escala nunca antes vista.

Para que el 28 de abril el número de personas contagiadas con COVID-19 en Carolina del Norte fue de 9,568, en el estado de Nueva York se conatabilizaron 826,090 casos ese día.



Solidaridad y servicio

El mes pasado, Davilla vio un video en las redes sociales donde varios enfermeros en Nueva York pedían ayuda de otros enfermeros a través del país, pues no se daban abasto con la cantidad de pacientes que debían atender. El video llamó su atención y comenzó a investigar cómo podía ayudar a sus colegas en las ciudades más infectadas con el COVID-19.

Los enfermeros necesitamos cuidarnos unos a otros porque lo que está pasando en Nueva York pudo haber sucedido en Charlotte, dijo Davilla a La Noticia. Habríamos estado rogando a personas de otros estados que vengan a ayudarnos.

La decisión

Davilla rápidamente habló con Nuwest Group, una organización que ayuda a los hospitales a conectarse con enfermeros en todo el país para trabajar con ellos.

Primero, recibió una llamada diciendo que podrá ser trasladada a un hospital en Boston o en en Nueva York. Al final se decidió que trabajará en un hospital por 13 semanas en Nueva York, el lugar en donde nació.

Sabía en mi corazón que Nueva York es donde quería estar. Así que estaba muy feliz por esa decisión.

Su impacto

Davilla quiere ayudar a los pacientes y que sepan que son importantes , que hay personas dispuestas a sacrificarse para que reciban el mejor tratamiento posible. Con la mayoría de pacientes recuperándose solos en las salas de los hospitales, esta enfermera latina quiere estar a su lado y darles esperanza.

Davilla forma parte del 4.8 de enfermeros latinos del país, según el National Council of State Boards of Nursing. Ella nos aseguró quiere ser un ejemplo para otros latinos en su comunidad.



Las latinas somos fuertes, está en nuestra sangre. Podemos perseverar a través de muchas cosas. Es esa fortaleza la que me ayudará a persistir a través de esto , concluyó Davilla.

Para más información

Para más información sobre Nuwest Group y su apoyo con el COVID-19, visite a la página aquí.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.