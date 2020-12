Una enfermera en Estados Unidos, mostró como ha cambiado su cara con las huellas de la batalla contra el COVID-19, la cual ha sido incesante en los diferentes hospitales.

La pandemia del nuevo coronavirus ha sido muy complicada en todo el mundo y millones de médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud han estado combatiendo al virus por casi un año. Muchos muestran un estado de cansancio impresionante, además cambios en su fisionomía y semblante.

Kathry Niveyy, enfermera de 27 años, publicó una foto tomada hace 10 meses, cuando comenzó a trabajar luchando contra el COVID-19, comparándola con una actual, donde se muestra el cansancio, las marcas en la cara de los lentes de protección, mascarillas y demás aditamentos. Además de un semblante muy diferente y demacrado.

“Cómo empezó, cómo va”, escribió.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B

— Kathryn Ivey (@kathryniveyy) November 22, 2020