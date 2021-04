Enrique Guzmán cancela conciertos tras señalamientos de Frida Sofía

Las acusaciones de Frida Sofía contra Enrique Guzmán, donde señala haber sido abusada por el cantante, han golpeado la carrera de éste, pues parece no saber como lidiar con el tema, por lo que decidió cancelar los conciertos programados.

Y es que no son menores las acusaciones que su nieta ha hecho en su contra, al grado de que ella prepara una denuncia penal, mientras que él ya lanzó una buscando defenderse.

Por tal motivo, Enrique Guzmán canceló varios conciertos virtuales, y aseguró que tuvo que cancelarlos porque no se siente bien para realizarlos.

Y durante la plática siguió alegando su inocencia, incluso aseguró que posiblemente su nieta está siendo influenciada por alguna persona, pues él nunca realizó los actos de los que se le acusa.

No sé si alguien le está lavando el cerebro, eso no sé, puede ser, pero no tengo esa intimidad como para averiguar, ni siquiera cómo defenderla, porque yo no quiero más que defenderla, y así no puedo”.

Además destacó el apoyo que ha tenido de parte de Alejandra Guzmán quien lo defendió pese a ser su hija quien lo denunció.

“Ale sabe en qué nivel ha sido mi amistad con mis nietos en general, soy de esos que te consiento, pero que ‘ya es hora de que te vayas a tu casa’… no soy muy niñero, cuando mis nietos tienen ganas de divertirse me dan ganas de echarme un sueñito; lo terrible es que no sepa yo pa dónde hacerme, eso es lo único que me ha preocupado. Alejandra me dijo ‘haz lo que te parezca’ y lo que me parezca es tratar de ayudarla de todas maneras. ¿cómo?, no tengo idea”.