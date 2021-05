Enrique Guzmán: “Frida Sofía es una hija de p…”

La guerra entre Enrique Guzmán y Frida Sofía está a todo lo que da y el cantante aseguró que no le importa lo que suceda, llegará hasta las últimas consecuencias en su denuncia contra su nieta.

El interprete ratificó su denuncia contra la modelo y aseguró que no piensa llegar a un acuerdo o reconciliarse y espera verla en la cárcel. Esto tras las acusaciones que ella ha vertido contra su abuelo por haber abusado de ella cuando era niña.

“Yo no pongo el freno más, porque Alejandra me dio permiso, y ella me dijo ‘Hazlo papá, porque yo no pude hacerlo sola’”.

Incluso aseguró que su hija Alejandra Guzmán desconoció a Frida Sofía, y lo apoya a él en la denuncia que interpuso en su contra.

“Ya no quiere saber nada de la niña. Así me dijo: ‘papá, haz lo que sea, defiéndete como puedas, yo no quiero saber más de esa niña’. Luis Enrique es el más enojado de todos”.

El coraje es tanto que aseguró que buscará la forma de hundirla con la denuncia, incluso la insultó durante la entrevista que varios medios le realizaron afuera de la fiscalía de la Fiscalía General de Justicia (PGJ).

Enrique Guzmán insultó a Frida Sofía

Hoy como pueda, buscaré la forma de demostrar que la niña es una hija de p… Y decirle p… a su mamá, mi hija, fíjate qué difícil es decirle hija de p… a la hija de mi hija, pero sí lo es”.

“Frida miente totalmente. Tendría enfermo mi cerebro, no me lo imagino. Todos dicen que hay que defender a la pobre niña, algunos no. En mi Facebook llegan mensajes animosos de mucha gente y una que otra mentada”.

Enrique Guzmán ratificó su denuncia contra Frida Sofía, el comunicador Gustavo Adolfo Infante y quien resulte responsable por las acusaciones en su contra.

“Voy con todo, caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la suya”

“Tengo mucho coraje con mucha gente que me han mentado la madre pensando que soy un puerco, hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías; son inventos de una niña”