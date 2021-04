Enrique Guzmán responde a Frida Sofía: En mi p&%$ vida la he tocado

Luego de las polémicas declaraciones de Frida Sofía ayer por la tarde en el programa de Gustavo Adolfo Infante, donde la hija de Alejandra Guzmán reveló que su abuelo, Enrique Guzmán la tocó cuando era niña, el cantante decidió alzar la voz y responder a la acusación.

Enrique Guzmán decidió responder a las acusaciones de su nieta en el programa de Paty Chapoy, donde entre lágrimas, declaró que nunca tocó a Frida Sofía y que no sabe por qué habría hecho estas declaraciones.

Además, explicó que la relación que ha tenido con su nieta ha sido complicada y reveló que han estado alejados desde hace tiempo.

“Paty, en mi vida, en mi p&%$ vida he tocado a esa niña, no tengo modo de decirte de otra manera. No he tenido más que verla crecer, no la he tocado nunca en mi vida. Ni de la cintura, ni de la mano, hace mucho que no la veo, nunca la he buscado con mis manos”, dijo al programa Ventaneando.

“Juro por mis hijos, por los que me faltan. No soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña, menos lascivamente”, agregó.