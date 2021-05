“Enséñeme su Green Card”; anciana latina y empleados de restaurante sufren ataque racista

Los ataques de carácter racial no paran en Estados Unidos. Esta vez, un hombre de Florida fue grabado agrediendo a una anciana mexicana de la tercera edad que, de acuerdo a las denuncias, sufrió un ataque de pánico.

El sujeto, en aparente estado de ebriedad, también arremetió contra los empleados de un restaurante, llamándolos “ilegales” y exigiéndoles que le mostraran sus documentos de estatus legal en el país.

Según la denuncia, el sujeto estuvo confrontando a los afectados por casi 10 minutos dentro y fuera del restaurante.

En el video se puede observar al sujeto amedrentando a la mujer afuera del restaurante tratando de tranquilizar al sujeto. A pesar del miedo, la mujer logró captar el rostro del sujeto y las placas de su camioneta para poder denunciarlo.

“Quiero saber porque ustedes… por qué ustedes siguen “interfiriendo” con los ciudadanos de Estados Unidos, no eres de Estados Unidos, ¿o eres ciudadana de los Estados Unidos, de dónde eres?”, dice el sujeto.

Asustada, la mujer le responde que es de la Ciudad de México y le pregunta a qué fue al restaurante.

“Usted no vive aquí, ¿dónde está su identificación de Estados Unidos, tiene Green Card?”, cuestiona el sujeto.

La mujer asegura tener sus documentos y pregunta al sujeto por qué se los pide, diciéndole que ese no es su problema.

“Sí, sí es mi problema, soy un ciudadano de los Estados Unidos, no me gusta que ustedes manejen por nuestras escuelas y también que reciban dinero que no se han ganado, ni siquiera… ¿puede hablar inglés?”, cuestiona.

“Ustedes vienen a nuestro país y “toman” de nuestros niños”, dice el sujeto.

De acuerdo a varias denuncias, el sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, acostumbra ir a restaurantes a insultar y amenazar a los empleados.