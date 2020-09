Entre dudas muerte de aves en Colorado y en Nuevo México

En Nuevo México y en Colorado, aves se han desplomado del cielo.

Los residentes del estado sureño han reportado que las aves han sido encontradas, específicamente, en rutas de escalada y en zonas de prueba de misiles, de acuerdo con NBC.

Lo sucedido saltó a la vista de todos luego de que el periodista, Austin Fisher, mostrase a través de un video el hallazgo mientras el pasado 13 de septiembre escalaba en el Condado Río Arriba – al norte del estado.

En el video el periodista enfocó a decenas de aves que se encontraban muertas en el suelo.

Debido al revuelo que ha causado, agencias estatales y federales como el Buró de Manejo de Tierras, así como múltiples entidades militares, se han sumado a la investigación.

We're getting reports of a lot of dead birds in the Durango and Gunnison areas. Likely caused by the sudden temperature plunge and snow last week. Observers in New Mexico report thousands of dead birds. Speculation there is a combo of weather, high winds and poor air quality.

— CPW SW Region (@CPW_SW) September 14, 2020