Norcarolinos reciben por error dos papeletas de voto ausente

La directora ejecutiva de la Junta Electoral de Carolina del Norte, Karen Brinson Bell, anunció este jueves a través de un comunicado de prensa que el condado de Mecklenburg envió dos papeletas de voto ausente por error a sobre 500 votantes.

El incidente ocurrió luego de que un trabajador colocara mal las tiras de identificación a los sobres en los que enviaron las papeletas. Si bien es cierto que detectaron el error, varias habían sido enviadas por correo a los electores.

“Cada papeleta de voto ausente tiene un barcode que es un identificador único que sirve de devolución. El sistema del estado no permitirá que dos papeletas de la misma persona sean aceptadas o contadas”, explicó la directora ejecutiva. “Una vez la papeleta es devuelta y aceptada, el sistema refleja automáticamente que el o la votante votó. Por lo tanto, si el votante o la votante deposita otra papeleta no la contará”.

No, Mr. President. Our elections officials are drinking water out of a firehose. This mistake in Mecklenburg County affected only a small % voters, and there are protections to ensure no one can vote twice. Please stop spreading disinformation. Our democracy is too important. https://t.co/6tWYB7ufbA

— Josh Stein (@JoshStein_) September 17, 2020