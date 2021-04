Según un estudio, los latinos que aún no se han vacunado —el 51 %— reconocieron que probablemente no se vacunarán contra el COVID-19 en este momento.

Y este número aumenta al 67 % dentro de los hogares de habla hispana.

Las dos razones más comúnmente citadas en contra de la vacunación se relacionan con la seguridad y la eficacia, que son especialmente frecuentes en los hogares de habla hispana.

El estudio encuentra que la información errónea sobre el COVID-19 y las vacunas juega un papel fundamental en el aumento de las dudas sobre las vacunas entre latinos.

Facebook con el 49 % y las noticias locales (39%) son las principales plataformas informadas que difunden información inexacta y dañina sobre las vacunas.

El estudio, que fue realizado por Change Research en nombre del Latino Anti-Disinformation Lab es un proyecto conjunto de Voto Latino.

Además de Media Matters for America, un organismo de control de la desinformación sin fines de lucro.

Dicho sondeo encontró que casi 4 de cada 10 latinos encuestados informan haber visto material o información que les hace pensar que las vacunas COVID-19 no son seguras ni efectivas.

Además, 6 de cada 10 latinos conocen a alguien en su hogar o comunidad que no está dispuesto a recibir la vacuna porque cree que será perjudicial para ellos.

Entre los latinos que no han sido vacunados, la mayoría dice que no planean recibir una vacuna COVID-19 o dudan en vacunarse porque creen que no es seguro (51 %).

Ese número aumenta al 67 % entre los hispanohablantes.

Mujeres latinas, menos cerradas a la vacunación COVID-19

Las mujeres latinas con el 48 % son menos reacias a vacunarse que los hombres latinos (54%).

Sin embargo, más de un tercio, el 34 %, de las mujeres tienen más probabilidades de aceptar solo una vacuna específica en comparación con solo el 25 % de los hombres.

De los encuestados que no están seguros de vacunarse, los latinos menores de 50 años (78 %) y que hablan español como idioma principal en el hogar (49 %) se encuentran entre los que más dudan en vacunarse.

