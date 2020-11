¡Es oficial! Habrá segunda temporada de Emily in Paris

Ya es oficial que la serie “Emily in Paris” tendrá una segunda temporada. Esto lo confirmó el miércoles Netflix a través de un video en sus redes sociales.

En el video se puede observar a todo el elenco de la serie anunciando en francés que habrá temporada dos (deux en francés). Al final se menciona que “dos es mejor que una”. Y en este caso es verdad, ya que la exitosa serie dejó a sus fans con ganas de más aventuras en Paris.

