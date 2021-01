Después de muchos dimes y diretes, el futuro de Javier Eduardo López “La Chofis” quedó definido. Finalmente se hizo oficial que jugará en el San José Earthquakes de la MLS.

El equipo de futbol de Estados Unidos, hizo oficial la llegada del nacido en Torreón Coahuila con un pequeño video donde le da la bienvenida a su nueva casa.

Un nuevo comienzo en San Jose. pic.twitter.com/ZjbNMzxK6i — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) January 20, 2021

Proveniente de Chivas, el jugador mexicano llega a préstamo al San José, aunque será este quien absorba el 100% de su sueldo, según reportaron diversos medios mexicanos.

La “Chofis” fue uno de los jugadores que fueron separados de Chivas en noviembre de 2020, ya que se les acusó de infringir el reglamento interno de la institución ya que junto a José Juan Vázquez y Alexis Peña, fueron a una fiesta tras el Clásico Tapatío, las cuales están prohibidas por el tema de la pandemia del COVID-19.

Ahora el jugador mexicano se reencontrará con Matías Almeyda, con quien tuvo muy buenos resultados, ganando la Liga MX en 2017, la Copa MX en 2015 y 2017, además de la Supercopa en 2016.

Además del entrenador, la “Chofis” también se reencontrará en el Earthquakes con Oswaldo Alanís y Carlos Fierro.

Durante varias semanas no se supo del futuro del jugador, pues no se llegaba a un acuerdo con ningún club, y en dado caso de no hacerlo se hubiera tenido que quedar en Chivas, lo que prácticamente hubiera significado que no jugaría.