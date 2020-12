Si la hipertensión es un enemigo silencioso, también hay que advertir que la presión arterial baja no debe descuidarse, ya que cuando presenta síntomas puede crear problemas en el funcionamiento de órganos esenciales.

La presión arterial baja o hipotensión tiene diversas causas como:

el embarazo,

problemas cardíacos,

enfermedades de la tiroides,

deshidratación,

pérdida de mucha sangre,

infección grave (septicemia),

falta de vitamina B-12, folato y hierro,

medicamentos.

Aunque la mayoría de las veces se prefiere la presión baja ante la alta, el problema de la hipotensión es que cuando al punto de provocar síntomas, alerta que los órganos esenciales no están recibiendo suficiente sangre.

Síntomas de la presión baja

Una persona con baja presión normalmente no debe alarmarse. De manera eventual puede presentar:

mareos,

fatiga,

visión borrosa,

falta de concentración.

Sin embargo, la presencia de estos síntomas de la presión baja combinados con los que siguen indican que se trata de un problema con urgencia de atención o que se está presentando un choque o hipotensión extrema:

dolor de cabeza,

debilidad corporal,

desmayos,

piel pálida,

vómitos o diarrea,

sudoración y fiebre,

latidos cardiacos irregulares,

dificultad para respirar,

convulsiones,

sed constante.

Una presión arterial extremadamente baja reduce el oxígeno requerido para llevar a cabo las funciones, lo que provoca daños en el corazón y el cerebro. Mientras los mareos y desmayos ocurren si el cerebro no recibe la cantidad necesaria de sangre, las gotas grandes que provocan un sangrado no controlado pueden poner en riesgo la vida. Cuando no se controla la tensión arterial baja puede ocasionar:

un accidente cerebrovascular,

ataque cardíaco,

disfunción renal.

Cómo controlar los niveles de la hipotensión

Si el médico lo indica, una persona con tendencia a una baja de presión extrema puede mantener los niveles controlados con hábitos naturales: