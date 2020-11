¿Es posible que Trump regrese a la presidencia en 2024?

Si bien es cierto que la presidencia de Estados Unidos la conquistó el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, la posibilidad de que Trump regrese a la Casa Blanca continúa latente.

En caso de que Trump hubiese revalidado este 2020 no hubiese podido aspirar a la presidencia en 2024 al ser su segundo término consecutivo. Sin embargo, esta posibilidad se esfumó debido a que la 22va enmienda de la constitución establece que ninguna persona puede ser escogida para el cargo en más de dos ocasiones de manera consecutiva.

Debido a que el pasado mandatario perdió la presidencia, tiene la posibilidad de aspirar nuevamente en 2004 bajo el Partido Republicano. El único presidente que lo ha logrado en toda la historia de Estados Unidos fue Grover Cleveland cuando tras ejercer su primer mandato en 1884 aspiró de nuevo en 1892 tras ganar en 1888 ante el candidato del Partido Republicano, Benjamin Harris. El último presidente a quien vencieron que aspiró a la presidencia de nuevo fue Herbert Hoover tras perder en 1932. Pese a que lo intentó, perdió luego de competir contra Franklin Delano Roosevelt.

Su hijo, Donald Trump Jr., publicó acerca de la posibilidad en su cuenta de Twitter cuando el 5 de noviembre las posibilidades del expresidente revalidar mermaron.

The total lack of action from virtually all of the “2024 GOP hopefuls” is pretty amazing.

They have a perfect platform to show that they’re willing & able to fight but they will cower to the media mob instead.

Don’t worry @realDonaldTrump will fight & they can watch as usual!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020