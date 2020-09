¿Es seguro regresar a las salas de cine durante la pandemia?

Muchos cinéfilos se preguntan si es seguro regresar a las salas de cine. Después de meses de estar cerrados, debido a alza en los casos de COVID-19, las salas han abierto, pero los espectadores no han regresado.

Aproximadamente tres cuartas partes de las salas de cine en Estados Unidos ya están abiertas, pero la gente no está acudiendo al mismo ritmo como era antes del coronavirus.

Las cadenas de cine más grandes del país abrieron hace casi un mes luego de estar cerradas debido a la pandemia y la falta de nuevos lanzamientos. Pero desde que reabrieron con medidas de seguridad y la promesa de nuevos éxitos de taquilla, no han obtenido los ingresos que esperaban. Los cines en sitios cerrados en dos de los mercados más grandes del país, Nueva York y Los Ángeles, todavía no abren.

Una mayor seguridad en las sala de cine

Las medidas sanitarias impuestas en las salas de cine como: distanciamiento social, reservación de asientos, limpieza continua de las salas, revisión de temperatura al entrar y uso de mascarillas son un factor importante para que los visitantes se sientan seguros al regresar. El Dr. Robert Lahita, profesor en medicina de New York Medical College, ofrece recomendaciones extras para un regreso seguro.

El uso de mascarilla debe ser esencial

“Debes estar loco como para no usar una mascarilla en el cine”, dice Lahita. “Te encuentras con un grupo de extraños en un lugar cerrado y sentados a 20 o 30 pies de distancia…. El aire no es circulado correctamente dentro de los cines. Si no usas mascarilla, corres más riesgo”, asegura.

¿Es seguro consumir alimentos en el cine?

“Si los cines siguen las reglas de capacidad reducida del aforo, distanciamiento social y filas vacías para espaciar más a los visitantes, comer o beber dentro del cine no es tan peligroso”, dice Lahita. Claro que los empleados deben traer mascarilla todo el tiempo y mantener una limpieza constante de espacios y aditamentos para que sea seguro. Además recomienda esperar hasta que estés sentado para consumir los alimentos. “Mientras nadie tosa o estornude cerca de ti o tus alimentos, no hay mayor riesgo”.

La limpieza de los asientos

Los cines han adoptado protocolos de limpieza y desinfección de asientos entre una función y otra, pero si te sientes más seguro “puedes usar toallas desinfectantes para limpiar tu asiento”, recomienda Lahita. Aún así el Doctor asegura que no hay fuerte evidencia de que exista un contagio eficiente al tocar una butaca de un cine. “Esta no debe ser una preocupación muy realista”, concluye.

Por último el Doctor Lahita asegura que “Nada es 100% seguro pero puedo decir que es 95% seguro si se siguen las medidas de prevención”.

Con información de The Associated Press