Si tú o algún familiar está esperando un bebé, es normal que te preguntes ¿es seguro vacunarse contra el coronavirus durante el embarazo?

Y es que, desde el incio de la pandemia y tras el lanzamiento de las vacunas, las personas embarazadas se han preguntado si es mejor vacunarse o no vacunarse.

Los investigadores están comenzando a dar algunas respuestas y evidencias a esta duda.

Un estudio publicado recientemente por The American Journal of Obstetrics and Gynecology muestras que las vacunas son seguras y efectivas para las personas embarazadas y lactantes.

El estudio, además, afirma que la vacuna puede ofrecer cierta protección a los bebés.

Según se da a conocer en la publicación, la investigación tuvo una muestra de 131 personas y es la más grande que se ha hecho sobre este tema, hasta el momento.

La autora principal es la doctora Kathryn Gray, especialista en medicina materno-fetal del Brigham and Women’s Hospital de Boston.

De las 131 personas participantes, 84 estaban embarazadas, 31 lactando y 16 eran mujeres no embarazadas de entre 18 y 45 años, además, todas fueron vacunadas con la vacuna de Pfizer o Moderna.

El estudio recolectó muestras de sangre en el momento de la primera y segunda dosis, además de otra seis semanas después.

Lo niveles de anticuerpos, que es lo que estamos buscando en respuesta a la vacunación, fueron similares entre los grupos”, señaló Gray.

De acuerdo con el estudio, cuando los investigadores compararon los niveles de anticuerpos con los de otras mujeres que habían estado enfermas por COVID-19 durante el embarazo, los niveles de anticuerpos en respuesta a la vacuna fueron más altos.

Este hallazgo sugiere que, incluso si ha tenido una infección por coronavirus, recibir la vacuna conducirá a una respuesta de anticuerpos más sólida”, señaló Gray.

¿La vacuna contra el coronavirus en embarazadas protege al bebé?

En el estudio publicado por el Americna Journal of Obstetrics and Gynecology, también se estudiaron los anticuerpos en la sangre del cordón umbilical y la leche materna.

Aunque hay cierta protección al bebé, no se sabe cuánto lo protegerá y por cuánto tiempo.

Por su parte, otro estudio realizado por Northwestern Medicine señala que las mujeres embarazadas vacunadas al inicio de su tercer trimestre tienen más oportunidades de que su bebé desarrolle anticuerpos.

En este estudio, los científicos analizaron la sangre de 27 mujeres que habían recibido la vacuna de Pfizer o Moderna en el tercer trimestre, así como la sangre del cordón umbilical de los 28 bebés nacidos (hubo un par de gemelos).

Recomendamos encarecidamente que se vacune durante el embarazo. Pero si teme que la vacunación pueda dañar al bebé, estos datos nos dicen todo lo contrario. La vacuna es un mecanismo para proteger a su bebé, y cuanto antes la reciba, mejor “, señaló la doctora Emily Miller, autora principal del estudio de Northwestern y profesora asistente de obstetricia y ginecología en la Northwestern University Feinberg School of Medicine

¿Cómo vacunarme contra el coronavirus si estoy embarazada?

El personal médico está invitando a todas las personas embarazadas a participar en el programa V-safe de los CDC, que está tratando de recopilar la mayor cantidad de información para ayudar a otras personas a tomar decisiones informadas sobre la vacunación COVID-19 durante el embarazo.

Si estás embarazada, puedes optar por vacunarte cuando esté disponible. Los expertos creen que es poco probable que representen un riesgo específico para las personas embarazadas.

Sin embargo, los datos sobre la seguridad de las vacunas COVID-19 para las personas embarazadas son limitados. Los CDC establecieron el Registro de embarazos de vacunas COVID-19 v-safe para obtener más información sobre este tema. La información es fundamental para ayudar a las personas y a sus proveedores de atención médica a tomar decisiones informadas sobre la vacunación COVID-19″, señala CDC en su sitio web.

¿es seguro vacunarse contra el coronavirus durante el embarazo?