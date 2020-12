El panorama de Carolina del Norte comienza a ser cada vez más claro luego de la pandemia que tantos estragos causó.

Tan pronto se confirmó el arribo de las primeras vacunas contra la COVID-19 al estado, se aplicó por primera vez la dosis.

La primera persona que se vacunó contra el COVID-19 en Carolina del Norte se trató de una doctora de Charlotte, quien dijo que “no podría estar más emocionada”.

Fue la Doctora Katie Passaretti, directora médica de Prevención de Infecciones de Atrium Health, la primera en ser vacunada en el estado.

UPDATE: Atrium Health's Medical Director of Infection Prevention Dr. Katie Passaretti just became the first person in North Carolina to be vaccinated for COVID-19. pic.twitter.com/Le2D1iqFR2

— Atrium Health (@AtriumHealth) December 14, 2020