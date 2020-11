Luego de que fuera detenida por presunto abuso infantil, una mujer de Carolina del Norte fue arrestada y encarcelada después de una debida investigación que confirmó el maltrato que ejerció hacia su hijo.

La investigación comenzó a principios de octubre, según informó la cadena televisiva WCTI de la ABC.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pitt contó que el niño había sido llevado al Departamento de Emergencias Infantiles del Centro Médico Vidant.

Fue ahí donde el personal del hospital llamó a los agentes después de que encontraron varias lesiones severamente graves en el niño, que incluían la pérdida de algunas de sus uñas de las manos y de los pies.

La mayoría de los estados requieren que los adultos con acceso a niños informen cualquier signo de abuso infantil, mientras que las leyes de abuso infantil de Carolina del Norte requieren que “cualquier persona o institución” informe de manera obligatoria.

