Desde hace algunas semanas, Coldplay había lanzado mensajes extraños a través de pancartas, su página web y redes sociales, todo indicaba que podría tratarse de un nuevo disco y hoy confirman los rumores de esta críptica publicidad.

Escucha ‘Higher Power’, la nueva canción de Coldplay para sus fans

Recordemos que dentro de los mensajes, algunos fans se dieron a la tarea de descifrar algún mensaje y encontraron el nombre de “Higher Power”, lo que hacía suponer que era el nombre del disco o de una nueva canción.

Los fans no estaban equivocados, ya que finalmente, Coldplay reveló el video de “Higher Power” el cual vendrá en su siguiente disco que tentativamente se llama “Music Of The Spheres”.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Max Martin es el productor de este nuevo material

Para este disco, Chris Martin y compañía reclutaron al productor Max Martin, por lo que la calidad en este material está garantizada.

En el nuevo videoclip, vemos a Coldplay tocando mientras aparecen diferentes hologramas de extraterrestres y otros seres extraños bailando con la melodía.

Además, la canción debutará oficialmente en vivo el próximo 9 de mayo cuando Coldplay se presenten en American Idol.

Sin más qué decir, escucha “Higher Power”, la nueva canción de Coldplay para sus fans: