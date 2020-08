Escuela de Iredell-Statesville confirma caso positivo de COVID-19 en escuela secundaria

Las escuelas de Iredell-Statesville han confirmado un caso positivo de COVID-19 en una escuela secundaria.

Caso positivo de COVID-19 en escuela secundaria

La persona infectada va a la secundaria Third Creek Middle School en Statesville. Los funcionarios no han dicho si el caso era un estudiante o un empleado de Third Creek Middle School.

Se le ha dicho al paciente que se ponga en cuarentena en su casa durante 14 días.

El distrito dijo que ningún visitante, incluidos padres y estudiantes, estuvo en contacto cercano con la persona infectada durante una reunión en la escuela el 13 de agosto.

Cualquiera que haya estado en contacto cercano con ellos ha sido notificado a cuarentena durante 14 días, según las autoridades.

Las escuelas de Iredell-Statesville también dijeron que las áreas de la escuela en las que se encontraba la persona infectada han sido limpiadas y desinfectadas.

El distrito dijo que los estudiantes y maestros de séptimo grado de Third Creek Middle School comenzarán el año escolar con aprendizaje remoto. Dijeron que los grados 6 y 8 continuarán con el Plan B a partir del lunes.

Las autoridades dijeron que 159 estudiantes de séptimo grado comenzarán el año con aprendizaje virtual y que la fecha prevista para que regresen al Plan B es el 31 de agosto.

