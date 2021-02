Escuela expulsa a niña de ocho años por decir que estaba enamorada de su compañera

A pesar de que actualmente se respeta más la inclusión y derechos de la comunidad LGBTQ+, hay personas o instituciones, tachadas de retrógradas, que son poco tolerantes con estos temas debido a que profesan otra religión e ideología.

Tal es el caso de la escuela cristiana Rejoice Christian School en Owasso, Oklahoma, Estados Unidos, que expulsó a una niña de ocho años por decirle a su compañera que estaba enamorada de ella.

Hace un par de semanas, Chloe Shelton, la pequeña que cursaba el segundo grado, le dijo a una de sus compañeras que estaba enamorada de ella, contó su madre, Delanie Shelton a CNN.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Increíblemente, Chloe fue separada del resto de sus compañeros y fue llevada a la oficina del director, donde pasó el resto del día. La niña perdió el receso y sus clases.

“Incluso antes de que me llamaran, el subdirector le dijo a Chloe que la Biblia dice que las mujeres solo pueden tener hijos con un hombre. (El subdirector) me preguntó cómo me sentía acerca de que a las chicas les gusten las chicas y le dije que no veo ningún problema con eso”, relató Delanie.

Shelton tuvo que llevarse a Chloe a casa ese día. Pero eso no fue todo, los administradores le dijeron que no la llevara al día siguiente.

Pisteriormente, el superintendente se comunicó con Delanie para informarle que Rejoice Christian School había decidido terminar la “asociación” con su familia. Eso incluía a su hijo menor, de 5 años. Al pedir explicaciones, el directivo se limitó a decir que sus creencias no se alineaban con las de ellos.

“Me tomaron por sorpresa. Estaba enojada, herida, traicionada, triste… tantas emociones diferentes. No podía creerlo. Le pedí (al superintendente) que tuviéramos una reunión para discutirlo y procesarlo mejor. Y él se negó, diciendo que ‘no era necesario discutir nada más'”, aseguró Shelton.

Joel Pepin, el superintendente que se comunicó con Delanie, se negó a hablar sobre el caso.

“Debido a la privacidad y otros factores, es política de la escuela abstenerse de comentarios públicos sobre cualquier estudiante o familia en particular”, aseveró Pepin.

El manual de la escuela prohíbe la homosexualidad y bisexualidad

En el manual de Rejoice Christian School está escrito que “cualquier forma de inmoralidad sexual” va en contra de sus ideales. Incluido el hecho de “profesar ser homosexual/bisexual”.

Los alumnos que no “se ajustan a los estándares e ideales del trabajo y la vida” pierden el “privilegio” de asistir, dice el manual.

Además, los alumnos tienen prohibidas las demostraciones públicas de afecto, como abrazarse, tomarse de la mano o besarse. Si una estudiante llega a embarazarse puede ser expulsada inmediatamente o puede ser “confinada en casa” con el fin de que los demás estudiantes no “se sientan atraídos por un mal ejemplo para hacer lo mismo”.

Delanie aseguró que cuatro años atrás, cuando inscribió a Chloe, no leyó el manual de la institución. Sin embargo, nunca se imaginó que su hija fuera expulsada por decir algo que ella ni siquiera comprende totalmente.

“No fue una relación ni una práctica. Simplemente un gusto. Para una niña de 8 años, eso podría significar que realmente disfruta jugar en el patio de recreo con ella2, aseguró.

Tras su expulsión, Chloe lloraba y le preguntaba a Delanie si Dios aún la amaba.