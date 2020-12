Los estudiantes de Watauga High School pudieron volver a entrar al edificio de la escuela aproximadamente a las 2:15 pm después de ser evacuados debido a una amenaza de bomba a las 12:45 pm el jueves 3 diciembre.

La policía estaba en la escena realizando un barrido en la escuela con un escuadrón canino K-9, según el portavoz de las escuelas del condado de Watauga, Garrett Price. Price declaró que la llamada inicial indicó una amenaza contra la cafetería de la escuela. En un tweet hecho a la 1:42 pm, Watauga High School pidió a los padres y familias que no vinieran al campus de la escuela secundaria mientras la investigación estaba en curso.

UPDATE: We received a threat that someone may have placed a bomb in the cafeteria. Ss have been safely evacuated & are safe. Law enforcement is on site, conducting a K9 search. We will update soon. PLEASE do not come to campus now. Law enforcement has closed the main drive.

En un tweet posterior a las 2:05 pm, Watauga High School declaró que la unidad K-9 casi había revisado todo el edificio. No se había encontrado nada en ese momento. Luego se elaboró ​​un plan para el regreso seguro a las clases una vez que los funcionarios escolares recibieron el visto bueno.

UPDATE #2: The K-9 unit has almost worked through the entire building and nothing has been found. A plan is being made for the safe return to instruction once the all clear is given. We will update when we have the all clear.

