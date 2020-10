Escuelas cierran de nuevo en Nueva York tras repunte del COVID-19

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que a partir de este martes cerrará de nuevo tanto las escuelas públicas como privadas en Brooklyn y Queens, donde se ha registrado un repunte del COVID-19 en los pasados días.

El mandatario estatal impuso el cierre un día antes que el impuesto por el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, a partir del miércoles, de acuerdo con El Diario.

“No enviaría a mi hijo a una escuela en una de esta áreas con gran concentración de casos”, expresó.

“No voy a recomendar ni permitir que ninguna familia de la ciudad de Nueva York envíe a su hijo a una escuela a la que yo no enviaría a mi hijo”, agregó el gobernador.

Updated list of ZIP codes with high positivity rates.

No matter where you live, you should take COVID seriously.

Be especially alert if you live in one of these areas.

NYS will continue to track clusters, focus testing in these areas of concern and enforce compliance. pic.twitter.com/uGTWUMFChE

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) October 5, 2020