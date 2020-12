Las escuelas de Carolina del Norte han perdido contacto con más de 10,000 estudiantes este año escolar durante la pandemia de COVID-19.

Los funcionarios de educación de Carolina del Norte estimaron recientemente que los educadores no pueden dar cuenta de entre 10,000 y 15,000 estudiantes de escuelas públicas.

Escuelas de Carolina del Norte pierden contacto con estudiantes

David Stegall, superintendente adjunto de innovación del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte, dijo a los legisladores a principios de este mes que una encuesta que el estado llevó a cabo en algunos distritos concluyó que se desconoce el paradero de alrededor del 0.7% al 1% de los 1.5 millones de estudiantes de escuelas públicas K-12 del estado.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Esto sucede cuando una escuela ha perdido contacto con un estudiante. Esto a menudo se debe a que el estudiante abandonó la escuela sin alertar a la escuela o se mudó a otro lugar sin que los padres notificaran a la escuela o respondieran a solicitudes repetidas para que su hijo regresara a clase.

Si un estudiante falta al menos 10 días consecutivos a la escuela en Carolina del Norte, generalmente se cancela su inscripción y la escuela intenta comunicarse con él.

El departamento de educación dijo en un comunicado que si un estudiante no contacta a la escuela no significa necesariamente que la escuela no sepa dónde está un estudiante o que el estudiante está en peligro.

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.